BAFTA Television Awards: «Rentierbaby» führt Nominierungsliste an

Acht Nominierungen für «Rentierbaby»

Bei den Craft Awards werden bereits am 27. April Leistungen hinter der Kamera geehrt, während bei den Television Awards am 11. Mai Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Produktionen an sich ausgezeichnet werden. «Rentierbaby» ist bei den beiden Veranstaltungen insgesamt acht Mal nominiert. Preise könnte es unter anderem für Richard Gadd (35) als Hauptdarsteller und Drehbuchautor geben, sowie für Nava Mau (32) und Jessica Gunning (38) als beste Nebendarstellerinnen. Ausserdem ist «Rentierbaby» als bestes «Limited Drama» vorgeschlagen.