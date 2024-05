BAFTA TV Awards: Tribut an Matthew Perry bringt Fans zum Weinen

BAFTA machen Versäumnis gut

«Es ist schön zu sehen, dass Matthew Perry in die Rubrik In Memoriam aufgenommen wurde, nachdem er in der Filmausgabe nicht vorkam», schreibt ein User. Damit spielte er auf die Verleihung des BAFTA–Filmpreises an. Bei der Gala im Februar dieses Jahres war Perry nicht Teil des Erinnerungssegments.