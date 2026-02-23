BAFTA-Überraschung Robert Aramayo feiert seinen Sieg mit der Familie

Robert Aramayo, der seinem Vater verblüffend ähnlich sieht, war während der Preisverleihung vor allem sichtlich bewegt. «Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass ich diese Auszeichnung gewonnen habe, wirklich nicht», sagte er in der vollbesetzten Royal Festival Hall. «Jeder in dieser Kategorie haut mich um.» Er bezog auch seine Liebsten in die Rede ein: «Ich möchte meiner Familie danken, die mich immer unterstützt. Ich kann meinen Vater dort oben sehen, meine Mutter, meine Schwester.» Im Anschluss umarmte er im Publikum direkt seine Familie.