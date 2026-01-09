BAFTAs 2026: «One Battle After Another» hat die meisten Chancen

Die gesamten Longlists in insgesamt 25 Kategorien sind auf der BAFTA–Homepage einsehbar. Zunächst geht es jetzt in eine weitere Wahl, in der von 8.300 berechtigten Mitgliedern entschieden wird, welche Kandidatinnen und Kandidaten sowie Beiträge fest nominiert werden. Die finalen Nominierungen sollen am 27. Januar mitgeteilt werden. Danach steht die Wahl der Gewinnerinnen und Gewinner an. Die Verleihung der BAFTAS soll am 22. Februar in London stattfinden.