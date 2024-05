Bakterienalarm: Schuhe in der Wohnung an oder aus?

Gute Gründe? Schuhe in der Wohnung

Die Gründe, warum Schuhe in der Wohnung getragen werden, sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von zeitlichen Aspekten, wenn nur schnell etwas aus der Wohnung geholt werden muss, über Partys, nach denen ohnehin geputzt wird, bis hin zu dem Wunsch, Gästen mögliche Schamgefühle wegen unangenehmen Fussgeruchs zu ersparen. Auch der Aspekt «Wohnung oder Haus» spielt eine Rolle. Denn in einem Haus hat man in der Regel einen separaten Eingangsbereich, in dem die Schuhe ausgezogen und anschliessend ordentlich verstaut werden können. In vielen Wohnungen ist dies nicht immer möglich. So kann auch ein Platzproblem den Besuch mit Schuhen begünstigen. Es gibt aber auch Momente, in denen das Erscheinungsbild plötzlich zusammenbricht, wenn die Schuhe ausgezogen werden müssen, weshalb die Schuhe dann doch in die Privaträume gelangen.