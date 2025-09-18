Bald auf Disney+: «Camp Rock 3» mit den Jonas Brothers

Fans der Filmreihe «Camp Rock» haben einen Grund zur Vorfreude. Laut Branchenblatt «Variety» hat Disney bestätigt, dass die Dreharbeiten zum dritten Film in Vancouver begonnen haben. Die Jonas Brothers kehren ebenfalls zurück als fiktionale Band «Connect 3». Die drei Brüder Kevin (37), Joe (36) und Nick Jonas (33) haben schon in den ersten beiden Filmen mitgespielt.