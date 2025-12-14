Bald in Deutschland: Erster Parc Astérix ausserhalb Frankreichs

Laut Angaben des Parks wird es «die erste Asterix–Erlebniswelt ausserhalb Frankreichs» sein. Geboten werden soll laut einer Mitteilung ein Erlebnis besonders auf Familien und Kinder zugeschnitten. Geplant sind unter anderem neue Fahrgeschäfte, ein grosser Spielplatz und ein Bereich, in dem die kleinen Besucherinnen und Besucher ihre Comichelden treffen können. Vielleicht gibt es zur Eröffnung ja auch ein Ständchen von Troubadix.