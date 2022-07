Bald ist wieder Gamescom: Alles zu Tickets, Ausstellern und Programm

Wie viel kosten die Karten?

Am 24. August öffnet die Messe nur für Fachbesucherinnen und Fachbesucher. Verbraucherinnen und Verbraucher können Tickets für den 25. bis 28. August kaufen. Während die Tageskarte am Donnerstag und Freitag pro Person bei 25 Euro liegt, werden am Samstag und Sonntag jeweils 30,50 Euro fällig. Ermässigte Tageskarten, etwa für Schüler und Studenten sowie Rentner, sind für 18 Euro respektive 23 Euro erhältlich. Familientageskarten für maximal fünf Personen gibt es für 40 Euro und am Wochenende für 50 Euro. Für 9 Euro sind zudem Abendkarten erhältlich, mit denen der Zutritt ab 16 Uhr gestattet ist. Geöffnet sind die Hallen bis 20 Uhr. Zudem gibt es weitere Optionen, wie unter anderem das «Green Ticket», mit dem sich Verbraucher an einem Klimaschutzprojekt beteiligen können.