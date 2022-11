18-jähriges Model bei Calvin Klein

Mittlerweile ist die US-Amerikanerin Lulu Tenney 22 Jahre alt und eines der gefragtesten Models der Welt. Vor vier Jahren fing ihr Stern gerade an zu leuchten und der New Yorker Designer Calvin Klein (80) buchte Tenney 2018 wenige Wochen nach ihrem 18. Geburtstag für eine ausgedehnte Werbekampagne. Darin zu sehen: Tenney in Schwarz-Weiss-Aufnahmen in knapper Unterwäsche und laszivem Blick. Auf einer Aufnahme zieht sie an einem BH-Träger und deutet so an, sich gleich zu entkleiden. So weit, so normal für Unterwäsche-Werbung.