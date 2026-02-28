Balkonien vorbereiten: Was man jetzt schon pflanzen kann

Obwohl der Winter Ende Februar oft noch ein letztes Aufbäumen zeigt, juckt es leidenschaftliche Hobbygärtner bereits gewaltig in den Fingern. Die Tage werden spürbar länger und die ersten kräftigen Sonnenstrahlen wecken die Lust darauf, den Balkon aus dem Winterschlaf zu holen. Wer jetzt klug plant und die richtigen Sorten wählt, kann sich schon bald über die ersten Farbtupfer vor dem Fenster freuen.