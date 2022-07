Ballermann-Song von Heinz Strunk: Wie er die Mallorca-Szene veralbert

Weitere neue Ballermann-Songs von Schriftstellern

Er ist nicht der einzige Schriftsteller, den das «Zeit»-Magazin um einen «neuen Hit für die Ballermann-Saison» gebeten hat. So hat Carla Kaspari (*1991), Autorin von «Freizeit», den Song «Gurke, Döner, Doppelreime» geschrieben. Darin heisst es etwa: «Denn das hier ist einfach Malle / Hier geht‹s uns um Tourismus / Und nein, hier gibt›s keinen Sexismus / Fang bitte nicht mit so was an / Zwei Strophen lang, am Ballermann.»