Balletcore: So stylt man den trendigen Ballerina-Look

Aber auch Chiffon und Tüll machen aus jedem Look einen Hingucker. Carrie Bradshaws ikonischer Tüllrock aus dem «Sex and the City»-Vorspann sorgte bereits in den 1990er Jahren für ein Comeback des Tutus als Modetrend. Aber auch als Kleid oder Bluse sorgt Tüll für ein wenig Extravaganz. In Kombination mit legeren Alltags-Teilen wie Jeans, Boots, Sneakern oder Pullis wird jedes Tüllteil alltagstauglich.