Bambi 2024: Diese Stars feierten ihr Pärchen-Debüt

Ihr öffentliches Pärchen–Debüt hatten sie bereits zuvor in einem Interview mit «Bunte» angekündigt. Die beiden hatten sich in der Corona–Pandemie via Instagram kennengelernt. «Sie hat auf meine Beiträge reagiert, ich auf ihre. Dann haben wir angefangen zu schreiben», erzählte der Schauspieler. Seit zwei Jahren sind sie liiert und wohnen seit wenigen Monaten gemeinsam in München. In dem Interview schwärmten sie voneinander. «Salomea ist eloquent. Sie ist wunderschön. Sie ist sexy. Sie ist gebildet.» Die Partnerin des Schauspielers gab an: «Francis ist total charmant, warmherzig, grosszügig und superspontan.»