Bambi 2025: Familie Klum-Kaulitz strahlt auf dem Teppich

Klum konnte sich auch über zahlreiche Unterstützung aus alten «GNTM»–Zeiten freuen. Mit Lena Gercke (37) und Barbara Meier (39) sassen die Gewinnerinnen aus den ersten beiden Staffeln im Publikum. Meier habe schon Klums erste Bambi–Auszeichnung in der Kategorie Fashion im Jahr 2003 verfolgt und sei begeistert von der «wunderschönen Frau» gewesen. «Nach so langer Zeit finde ich es einfach total schön, dass ich im Publikum sein kann und ganz stolz mitverfolgen kann, wie sie einen grossen Moment hat», schwärmte sie gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. «Ich freue mich immer, wenn ich Heidi treffe», betonte auch Gercke im Interview. Es sei immer «ein vertrautes, schönes Gefühl» mit ihrer einstigen Mentorin.