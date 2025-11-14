Bambi 2025: Glamouröse Power-Couples auf dem roten Teppich

«First Dates»–Gastgeber Roland Trettl (54) und Partnerin Miriam Höller (38) absolvierten ihren zweiten Red–Carpet–Auftritt nach dem Fernsehpreis im vergangenen September. «Es ist immer noch etwas Besonderes und wir geniessen es sehr. Wir hatten sehr viel Vorfreude», sagte Höller im Gespräch mit spot on news. Ihr weisses Kleid sei von der Designerin Anne Wolf und «wir haben das Kleid extra für den Abend designt». Das Paar lässt das Jahr entspannt ausklingen und will Weihnachten gemeinsam in der Sonne verbringen. «Wir wissen noch nicht wo, aber es wird nicht im Schnee sein», erklärte Trettl. «Kuschelig» werde es trotzdem, freut sich der TV–Koch auf die Zweisamkeit.