Bambi 2025: Promi-Damen begeistern in Traum-Roben

Wenn der Bambi ruft, kommen sie alle – und sie kommen in ihren schönsten und aufwendigsten Kleidern. Am Donnerstag wurde in den Bavaria Filmstudios in München der wichtigste deutsche Medienpreis unter den Augen zahlreicher internationaler und nationaler Stars vergeben. Darunter waren auch die einstige «GNTM»–Gewinnerin Barbara Meier (39), Sängerin Leony (28) und «Höhle der Löwen»–Star Tijen Onaran (40). Alle drei setzten auf ausladende Roben.
Barbara Meier nutzt ihre Chance
Barbara Meier erschien in einer sommerlichen, tief ausgeschnittenen Robe der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Das Kleid war rundum mit bunten 3D–Blumen besetzt und bestach mit einer extralangen Schleppe. «Ich wollte ein sehr grosses Kleid – etwas Schlichtes kann man immer tragen, und in Deutschland gibt es so wenige Anlässe, bei denen man wirklich Schleppe, Reifröcke und Ausladendes tragen kann», erklärte das Model der Nachrichtenagentur spot on news. Die Chance auf Extravaganz habe Meier deshalb direkt nutzen müssen.
Leony muss spontan wählen
Statt auf Blumen setzte Leony auf extra viel Glitzer und Hollywood–Glamour. Ihr eng anliegendes, beiges Kleid von Sima Couture war über und über mit Glitzersteinen und Perlen besetzt. Ihre Arme steckten in einem überdimensionalen Tüll–Cape, das ihr sogar hinterhergetragen werden musste. Der Weg zu dieser Traumrobe war jedoch nicht leicht, wie sie im Interview erklärte. «Das war ganz, ganz spontan. Ich habe ganz viele Kleider probiert und irgendwie hat nichts gepasst», berichtete sie. Erst am Tag der Verleihung habe sie doch noch das Kleid gefunden.
Tijen Onaran unterstützt Frauen
Bei Tijen Onaran stach neben dem Tüllrock besonders die knallrote Farbe ihres Outfits hervor. «Ich liebe Rot. Das ist eine so starke Farbe, gerade für Frauen. Und da haue ich ordentlich rein», erklärte sie gegenüber spot on news über ihr Kleid von Epiccouture. Hinter dem österreichischen Label stehen zwei Frauen – und darauf legt «Frauen–Fan» Onaran besonders viel Wert. «Es ist wichtig, Frauen voranzubringen», betonte die einstige «Höhle der Löwen»–Investorin.