Bambi-Verleihung auch in diesem Jahr live bei Amazon Prime

2024 feierte die Bambi–Verleihung ihre Premiere beim Streamingdienst Amazon Prime. Auch in diesem Jahr wird die alljährliche Gala aus den Bavaria Filmstudios in München per Livestream übertragen, wie der Veranstalter Hubert Burda Media am Donnerstag mitteilte. Am 13. November wird die begehrte Trophäe zum bereits 77. Mal in insgesamt 14 Kategorien verliehen.