Bandkollege spricht «ernstes Wörtchen»: Trinkt Bill Kaulitz zu viel?

«Es wird ihm langsam too much»

«Georg findet das gar nicht gut», erklärt Bill. «Und er hat gesagt: Es wird ihm langsam too much [dt. »zu viel«] und er möchte sich davon distanzieren.» Tom fragt daraufhin, ob Listing das auf persönlicher oder auf professioneller Ebene gemeint habe. «Also ich glaube beides», antwortet Bill. «Ich glaube er findet es für meine Karriere nicht gut und er findet es auch privat übertrieben.» Es sei ein bisschen so, dass der Musiker sage: «Okay, du trinkst zu viel.» Listing finde «das Image einfach nicht gut. Er findet einfach nicht gut, dass mir das jetzt so anhängt.»