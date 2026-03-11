Bank verklagt Kevin Federline wegen Kreditkartenschulden

Steckt Kevin Federline (47) in Geldnot? Die Bank of America verklagt den Ex–Mann von Britney Spears (44) wegen einer offenen Kreditkartenrechnung in Höhe von rund 12.187 US–Dollar (ca. 10.502 Euro). Das berichtet das US–Magazin «People» unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die Klage wurde demnach am 19. Februar beim zuständigen Gericht in Hawaii eingereicht. Laut einer eidesstattlichen Versicherung der Bank eröffnete Federline das betreffende Konto am 6. Dezember 2024 und tätigte seine letzte Zahlung bereits im Mai 2025.