Banken, Telekom, Spotify: Das sind aktuelle Betrüger-Maschen

Wie gefährlich ist Phishing?

«Das Fischen nach Passwörtern hört sich harmloser an, als es in der Realität tatsächlich ist. Denn Phishing steht am Anfang verschiedenartiger Delikte, die vom ‹einfachen› Datendiebstahl über illegale Kontoabbuchungen bis hin zu Angriffen auf Kritische Infrastrukturen reichen», warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf seiner Webseite. Die Täter tarnen sich als Bank, Dienstleister, Internet– oder Telefonanbieter und mehr. Die beim potenziellen Opfer eingegangene E–Mail sieht häufig täuschend echt aus. «Sowohl die Phishing–E–Mail selbst als auch die Website, auf die ein Link im E–Mail–Text verweist, sind dabei zumeist sorgfältig nachgeahmt. Cyber–Kriminelle verstehen ihr Handwerk», schreibt das BSI weiter.