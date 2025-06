BAP wird 50: Die Kultband feiert mit einem Stadion-Konzert

Weitere Feier für Wolfgang Niedecken

Die frühen Achtziger spielen auch eine Rolle bei der aktuellen «Zeitreise»–Tour von BAP. Auf dem Programm stehen Songs ihrer Kultalben «Für Usszeschnigge!» von 1981 und «Vun drinne noh drusse», das ein Jahr später herauskam. Für Wolfgang Niedecken steht im kommenden Jahr dann neben dem 50. Bandjubiläum noch eine weitere Feier an. Der Musiker wird am 30. März 75 Jahre alt. Auch das feiert er auf der Bühne: In der Kölner Philharmonie steht dann ein Gastspiel an.