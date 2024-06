Barack Obama eskortiert verwirrten Joe Biden von Bühne

Ähnlicher Vorfall bereits bei G–7–Gipfel

Erst vor wenigen Tagen hatte Joe Biden beim G–7–Gipfel in Italien mit einer ähnlichen Szene für Aufsehen gesorgt, als er während einer Fallschirmsprungvorführung für die teilnehmenden Staats– und Regierungschefs scheinbar in die falsche Richtung blickte und dabei begeistert seine Daumen in die Höhe hielt. In diesem Fall war es die italienische Premierministerin Giorgia Meloni (47), die ihn auf den Fauxpas hinwies und in die andere Richtung bewegte. Auch dieses Ereignis liess erneut Spekulationen über die Fitness des US–Präsidenten aufkommen.