Barack Obama reagiert auf Trumps Wahlsieg

«Gehört zum Leben in einer Demokratie»

Sie seien «mit den Republikanern in einer ganzen Reihe von Fragen zutiefst uneins», es gehöre aber «zum Leben in einer Demokratie, anzuerkennen, dass sich unser Standpunkt nicht immer durchsetzen wird, und bereit zu sein, eine friedliche Machtübergabe zu akzeptieren». An Trump und seinen zukünftigen Vize J.D. Vance (40) richteten der ehemalige US–Präsident und die First Lady Gratulationen.