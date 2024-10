Barack Obama reagiert: Tochter Malia legte Nachnamen für Film ab

«Ich habe gesagt: ‹Du weisst doch, dass sie wissen werden, wer du bist. Und sie meinte: ›Weisst du was? Ich möchte, dass sie den Film zum ersten Mal sehen, ohne diese Assoziation zu haben'», erklärte Obama. «Ich glaube, unsere Töchter geben sich alle Mühe, das nicht auszunutzen», führte er in Bezug auf die Vorteile eines bekannten Familiennamens aus. Für ihn und Michelle Obama (60) sei es schwierig, Malia und Sasha (23) «überhaupt zu helfen», was ihren Lebensweg angehe. Ihre gemeinsamen Kinder seien in diesem Punkt «sehr empfindlich» und «sehr hartnäckig».