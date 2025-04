Barack Obama spricht von Defizit in Beziehung mit Ehefrau Michelle

Dabei habe sich die ehemalige First Lady nicht gleichberechtigt gefühlt: «Ehe ist nicht 50/50, niemals, niemals. Es gibt Zeiten, da mache ich 70, er 30 [Prozent]. Es gibt Zeiten, da macht er 60, ich 40. Aber wissen Sie: Zehn Jahre – wir sind 30 verheiratet. Ich nehme zehn schlechte Jahre für 30 in Kauf – es kommt nur darauf an, wie man es sieht.» Viele würden aufgeben und nach fünf Jahren denken, sie könnten nicht mehr.