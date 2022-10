Barack und Michelle Obama: Rührende Instagram-Posts zum Hochzeitstag

«Habe die Lotterie gewonnen»

«Miche, ich bin mir nicht sicher, warum du nach 30 Jahren immer noch genau gleich aussiehst und ich nicht», schreibt Barack Obama in seinem Post. «Ich weiss aber, dass ich an diesem Tag die Lotterie gewonnen habe und dass ich keine bessere Lebenspartnerin hätte haben können. Alles Gute zum Hochzeitstag, Liebling!» Dazu teilt der ehemalige US-Präsident unter anderem ein Urlaubsfoto des Ehepaares, das die beiden im legeren Look mit Sonnenbrillen vor einer Bergkulisse zeigt und ein Foto ihrer Hochzeit. Besonders süss: Auf einem weiteren Foto haben die beiden ihre Vornamen in den Sand gemalt und mit einem Herz umrandet.