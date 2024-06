Barack und Michelle Obamas Produktionsfirma verlängert Netflix-Deal

Higher Ground produzierte in der Vergangenheit bereits Werke wie den apokalyptischen Spielfilm «Leave the World Behind» mit Julia Roberts (56), Mahershala Ali (50) und Ethan Hawke (53) in den Hauptrollen. Der im Dezember 2023 gestartete Thriller von Regisseur Sam Esmail (46) war mit 121 Millionen Views der meistgesehene Netflix–Film der zweiten Jahreshälfte 2023.