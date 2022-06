Barbara Becker feiert mit Sohn Noah in schrillen Outfits

Am Samstag (11. Juni, 17:45 Uhr) feiert «Gala» Premiere bei RTL. In jeder Sendung begrüsst die Moderatorin einen prominenten Gast zum Gespräch und wirft einen persönlichen Blick in das Leben der Royals und Prominenten. In der Auftaktsendung ist das deutsche Top-Model Eva Padberg (42) zu Gast bei Annika Lau.