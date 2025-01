Barbara Becker kehrt für neue Liebe nach Europa zurück

Neustart in Mailand

Und was ist mit ihrer Traum–Immobilie mit Wasserzugang in Miami? «Ich kann dort ja mit mir alleine nicht mehr alles richtig ausfüllen – wenn ich mich nur noch zwischen Schlafzimmer, Küche und Garten aufhalte», scheint sie einen Verkauf in Betracht zu ziehen. Ausserdem habe sie «endlich auch verstanden, dass die Kinderzimmer in Miami inzwischen leer sind».