Barbara Becker mit Boris' Verlobter Lilian Arm in Arm unterwegs

Während Boris Becker (56) für die Olympischen Spiele nach Paris gereist ist, haben seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro und seine Ex–Frau Barbara Becker (57) in Berlin einen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Die beiden besuchten erstmals gemeinsam – ohne die Tennis–Legende – eine Veranstaltung. Bei der Vernissage «Glass half full» von Noah Becker (30), dem ältesten Sohn von Barbara und Boris Becker, posierten sie für die Fotografen. Dabei zeigten sie sich sehr vertraut, legten die Arme umeinander, stiessen mit einem Glas Wein an und strahlten Seite an Seite in die Kameras.