Barbara Meier: Besondere Rückkehr ins «Let's Dance»-Universum

In Österreich zeigt der Fernsehsender ORF 1 die Tanz-Sendung mit Promi-Profi-Paaren seit 2005. Am 3. März startet die 15. Staffel von «Dancing Stars», das genau wie «Dancing with the Stars» (USA) oder «Let's Dance» (Deutschland) eine Version der BBC-Show «Strictly Come Dancing» ist, die international unter verschiedenen Titeln läuft. Neben den «Dancing Stars»-Juroren Maria Angelini-Santner (36) und Balázs Ekker (45) nimmt eine wöchentlich wechselnde Gastjurorin oder ein Gastjuror Platz. Zum Auftakt wird Meier Jury-Luft schnuppern.