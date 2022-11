Barbara Meier ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Gewinnerin Barbara Meier (36) und ihr Ehemann Klemens Hallmann (46) sind erneut Eltern geworden. Das hat das Model jetzt via Instagram bekannt gegeben. «Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!», schreibt die 36-Jährige aus der Sicht ihrer älteren Tochter Marie-Therese (geb. 2020).