Barbara Meier taucht in ZDFneo-Serie «Crystal Wall» auf

Newcomer und bekannte TV–Stars

«Crystal Wall» wartet insgesamt mit 24 Folgen auf. In mindestens zwei ist Barbara Meier zu sehen. Die ZDF–Serie setzt für die Hauptrollen auf die talentierten Newcomer Anna Bardavelidze (27) und Gustav Schmidt (29). Viele Nebenrollen sind aber auch mit bekannten TV–Gesichtern besetzt. Bernhard Schir (62) übernimmt etwa die Rolle des mächtigen, aber gefühlskalten Millionärs Bernhard Dardenne. Die Jungunternehmerin und erfolgreiche Influencerin Dita wird von Gizem Emre (29) gespielt. Sie war zuletzt an der Seite von Jella Haase (32) in «Chantal im Märchenland» zu sehen und zuvor bereits durch die «Fack ju Göhte»–Filme bekannt. Julian Looman (40) verkörpert den disziplinierten und pflichtbewussten Personenschützer Colin. Er wirkte in der Polizeiserie «The Mallorca Files» mit, war aber auch schon in «Nightlife», «Der Bergdoktor» und zuletzt in der Netflix–Hitserie «Emily in Paris» zu sehen.