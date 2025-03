Barbara Schöneberger litt unter dem Hochstapler-Syndrom

Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse: Sie nimmt nichts persönlich

Geholfen hat ihr dabei wohl ihre optimistische Sichtweise: «Ich habe mir die Welt aber immer so gemacht, wie ich sie sehen wollte. Und wenn es mal nicht so gut lief, habe ich mir das vor allem immer auch selbst verziehen.» Sie sei einfach «mit Teflon beschichtet». Damit habe sie ideale Voraussetzungen für eine Karriere im Showbusiness. «Ich kann hervorragend verdrängen, ich nehme nichts persönlich und ich bin komplett uneitel, denn ich nehme weder Kritik noch Lob besonders ernst. Beides perlt an mir ab.»