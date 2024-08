Barbara Schöneberger moderiert wieder den Deutschen Fernsehpreis

Schöneberger und Sedlaczek moderieren Fernsehpreis

Am 24. September führt zunächst Esther Sedlaczek durch die «Nacht der Kreativen». Dabei erhalten Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken, meist diejenigen hinter der Kamera, ihre Auszeichnungen. Die ARD–Moderatorin betont: «Auszeichnungen für all die tollen Kolleginnen und Kollegen, ohne deren Ideen und Feinschliff wunderbare Shows, Filme und Dokumentationen gar nicht zustande kommen würden.»