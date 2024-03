Barbara Schöneberger wird 50: So witzig gratuliert Thomas Gottschalk

Nehmen sie bald zusammen an «Let's Dance» teil?

Denn einer der ersten prominenten Gratulanten war ihr Kollege Thomas Gottschalk (73), mit dem sie zusammen mit Günther Jauch (67) in der RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert!» seit 2018 vor der Kamera steht. Er postete auf seiner Instagram–Seite: «Barbara, mit 50 kommst Du langsam ins richtige Alter.» Weiter schrieb er: «Man unterstellt Dir ja in der Klatschpresse gerne eine Affäre mit Günther, aber wenn wir jetzt noch gemeinsam ‹Let›s Dance' gewinnen, hat sich das auch erledigt.» Das Power–TV–Paar zusammen in der beliebten RTL–Show? Gottschalk unterstrich seine humorige Idee mit einem Bild, das die beiden in Tanzposition aneinander geschmiegt zeigt: «Ich füge mal ein Foto aus dem Training an und tanze mit Dir in den Morgen.»