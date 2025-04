Dann erst kam die Familie in den Fokus

Barbara Schöneberger: «Zwischen 20 und 30 habe ich Gas gegeben»

Barbara Schöneberger blickt in einem aktuellen Interview nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. So habe sie «zwischen 20 und 30 so richtig Gas gegeben». Im Anschluss an ihre TV–Karriere könnte sie sich vorstellen, ein Hotel zu leiten.