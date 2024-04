Bärbel Schäfer: Darum wird es kein Comeback ihrer Talkshow geben

Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Rettungskräften gemacht?

Schäfer: Es ist ja bekannt, dass mein Bruder und mein damaliger Lebensgefährte tödlich verunglückt sind. Bei meinem Bruder habe ich später erfahren, dass Notfallärzte noch versucht haben, sein Leben zu retten. Es war leider zu spät. Aber dass Menschen es versuchen und dass dieses System in unserem Land funktioniert, dass wir diese Nummer anrufen und innerhalb von fünf bis sieben Minuten ein Wagen mit kompletter Ausrüstung da steht, ist eben nicht überall selbstverständlich. Das mal klar zu benennen, ist ganz wichtig. Wenn ich also im Stau stehe, weil eine Sperrung aufgrund eines Unfalls ist, gehöre ich wahrscheinlich zu den wenigen, die sich nicht aufregen, weil ich weiss, worum man gerade kämpft – das Leben eines geliebten Menschen. So wie in meiner Familie gibt es viele, die danach ohne ihre Angehörigen weiterleben müssen. Und in vielen Fällen haben Notärzte und Notärztinnen ihr Bestes gegeben und erste Hilfe geleistet. Deshalb wollen wir sie in der Sendung als echte Helden in den Mittelpunkt stellen.