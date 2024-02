«Barbenheimer»: Ungleiches Leinwand-Duo erobert gemeinsam das Heimkino

Darum geht es in «Barbie»

Für die Barbies ist jeder Tag der beste Tag aller Zeiten. Und wenn allabendlich die Girls' Night im pinken Traumhaus ansteht, dann müssen die Kens zusehen, was sie mit sich anfangen. Denn im «Barbieland» regiert das Matriarchat: Barbie ist Präsidentin, Barbie ist Bundesrichterin, Barbie ist Ärztin. Und Ken? Der ist eigentlich nur zur Belustigung da. Doch dann stellen sich kleine Imperfektionen in Barbies (Robbie) zuvor so perfekter Spielzeugwelt ein. Nicht nur wird ihre morgendliche Milch schlecht und die Frühstückswaffel verbrennt im Toaster, die Puppe denkt auch plötzlich ans Sterben und entwickelt bei den übrigen Barbies für Würgereiz sorgende Plattfüsse. Es bleibt nur ein Weg, die Probleme wieder in den Griff zu kriegen – eine Reise in die echte Welt. In Los Angeles wird sowohl Barbie als auch Ken rasch klar: Hier haben Männer das Sagen.