«Barbie» erstmals im Free-TV: Ein Phänomen in Pink

Obwohl es im Jahr der Veröffentlichung gefühlt kein Entkommen vor ihr gab, stellte Greta Gerwigs (42) subversive, feministische Komödie einen wahren Exoten in den Kinos dar. Denn bei «Barbie» handelte es sich weder um eine Fortsetzung oder ein Remake noch um einen Superhelden–Film. Stattdessen adaptierten Regisseurin Gerwig und ihr Partner Noah Baumbach (55) die Geschichte einer Puppe, die abgesehen von einigen Outfits, Berufen und Traumhäusern im Grunde gar keine Geschichte hatte – und schufen so einen hochunterhaltsamen, doch auch zum Nachdenken anregenden Blockbuster–Spass. Aber der Reihe nach.