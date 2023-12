«Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig hat geheiratet

2019 verriet Baumbach in einem Interview mit «Vogue», warum er gerne mit seiner Partnerin zusammenarbeitet. «Ich denke, das Vergnügen am Schreiben besteht für uns darin, dass es in alles eindringt. Ich zeige ihr einen Ausschnitt meines Films und schaue mir dann ein paar Monate später ihren Film an. Ich möchte nicht schrecklich glücklich klingen, aber es ist wirklich grossartig, jemandem zuzusehen, den man liebt, der etwas macht, das er liebt.» Im Jahr 2020 hatten die beiden die Ehre gleichzeitig für den Oscar nominiert zu sein: Baumbach für «Marriage Story» in den Kategorien «Bester Film» und «Bestes Originaldrehbuch», Gerwig für «Little Women» in der Kategorie «Bestes adaptiertes Drehbuch».