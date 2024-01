«Barbie»-Star Margot Robbie möchte Regisseurin werden

Margot Robbie: «Ich möchte wirklich Regie führen»

«Ich möchte wirklich Regie führen», erzählt Robbie im Interview mit dem Branchenportal «Deadline». Das wolle sie schon seit rund sieben Jahren. «Aber ich habe es immer als ein Privileg gesehen, nicht als ein Recht», erklärt die Australierin, die zuletzt in zahlreichen Blockbustern aufgetreten ist. In Hollywood sorgte sie erstmals vor rund zehn Jahren für grösseres Aufsehen – an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) in «The Wolf of Wall Street».