«Barbie»-Star Ryan Gosling: So wichtig ist seine Familie für ihn

Dieser Mensch hat an ihn geglaubt, als er es selbst nicht getan hat

In einem Gespräch für das Magazin «Men's Health» nennt er auf die Frage nach seinen persönlichen Helden daher auch Mendes und einen weiteren Verwandten. «Nun, Eva natürlich. Und mein Onkel Bill», erklärt Gosling. Als er noch in der Schule gewesen sei, habe sein Onkel ihm gesagt, dass er alle seine Erfolge in einem Album verewigen wolle. «Ich wollte nicht, dass das Sammelalbum leer bleibt», erinnert der Star sich. «Onkel Bill hat zu einer Zeit an mich geglaubt, als ich nicht wirklich an mich selbst geglaubt habe.»