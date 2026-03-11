Barbra Streisand erhält Ehrenpalme in Cannes

Die Auszeichnung stellt Streisand in eine Reihe mit anderen Leinwandgrössen wie Meryl Streep, Jodie Foster, Robert De Niro und Tom Cruise, die diese Anerkennung in der Vergangenheit erhielten. Neben ihrem künstlerischen Werk würdigt die Festivalleitung auch ihr philanthropisches Engagement. Besonders hervorgehoben werden ihr Einsatz für das von ihr gegründete Barbra Streisand Women's Heart Center sowie ihr Engagement für Gleichberechtigung, Umweltfragen und Bildung.