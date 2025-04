Barbra Streisand: Neues Duett-Album mit Ariana Grande und Bob Dylan

Auch Beatles–Legende Paul McCartney ist dabei

Am 27. Juni soll Streisands erstes Album seit «Walls» aus dem Jahr 2018 im Handel erscheinen. Neben Dylan und Grande wird sie auf «Partners, Volume Two» Duette mit Paul McCartney, Sting, James Taylor, Sam Smith, Seal, Josh Groban, Tim McGraw, Laufey und Mariah Carey anstimmen. Die Vorab–Single «The First Time Ever I Saw Your Face» mit Hozier ist schon veröffentlicht.