Barbra Streisand: So forsch sprach sie einst James Brolin an

Die beiden Hollywood–Stars Barbra Streisand (81) und James Brolin (83) sind seit 1998 verheiratet und gelten als eines der Vorzeigepaare der US–amerikanischen Traumfabrik. Wie die Sängerin und Schauspielerin allerdings jetzt in einem Interview zu ihren kommenden Memoiren «My Name is Barbra» verriet, beleidigte sie ihren jetzigen Ehemann beim Kennenlernen zunächst: «Ich ging an ihm vorbei, berührte sein Haar und sagte: ‹Wer hat dir die Haare versaut?›»