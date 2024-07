Barbra Streisand und James Brolin: Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Barbra Streisand (82) und James Brolin (83) sind auch nach 26 Jahren Ehe noch glücklich wie am ersten Tag. Am 1. Juli 1998 gaben sie sich in ihrer Villa in Malibu vor zahlreichen Stargästen das Jawort. Zum Ehejubiläum widmet die Schauspielerin ihrem Ehemann eine Liebeserklärung auf Instagram. «Heute sind es 28 Jahre, seit wir uns kennengelernt haben, Schatz... und es sind heute 26 Jahre, seit wir verheiratet sind! Ich liebe dich», schreibt sie zu einem Bild vom Hochzeitstag.