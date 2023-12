Barbra Streisand: Warum sie wohl keine Filme mehr drehen wird

«Ich mag Freizeit»

«Ich hatte so gute Filme zu machen, das heisst, sie drehten sich um Dinge, die mir am Herzen lagen, sehr interessante Themen», erklärt Streisand weiter und stellt die Frage: «Warum habe ich in meinem Leben nur 19 Filme gemacht?» Sie habe viele Filme drehen wollen, doch dann werde sie «faul». Sie sage sich etwa, dass sie dann für das eine Projekt viel zeitgenössische Kleidung benötige, für ein anderes müsste sie sogar in Arkansas leben. «Ich weiss nicht. Es ist kompliziert, aber ich bin kompliziert, schätze ich», führt die 81–Jährige aus.