Barbra Streisand würdigt ihre «So wie wir waren»-Liebe Robert Redford

Im Jahr 1973 war ihr gemeinsamer Film «So wie wir waren» erschienen, in dem Werk von Regisseur Sydney Pollack (1934–2008) spielten sie ein inniges Liebespaar. Auch über 50 Jahre später verbindet Streisand nur positive Erinnerungen mit der Zusammenarbeit – gerade weil sie und Redford aus zwei verschiedenen Welten zu stammen schienen: «Wir waren so gegensätzlich: Er kam aus der Welt der Pferde, ich war allergisch gegen sie!», schreibt Streisand. «Dennoch versuchten wir immer wieder, mehr übereinander herauszufinden, genau wie die Figuren im Film.»