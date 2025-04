«Bares für Rares»: August Wittgenstein verkauft «Plunder und Krempel»

Die offenbar unbeschädigten, «schönen Stücke», schätzte Schulte–Goltz auf 1.700 bis 2.000 Euro. Liebhaber könnten aber noch deutlich mehr dafür bezahlen – so wie die Händler. Mit den Geboten waren nicht nur die gewünschten 800 Euro schnell erreicht, sondern auch die Expertise. 2.600 Euro sollten es schliesslich für die beiden Porzellanfiguren werden. Ganz schön viel Geld für «Plunder und Krempel», das allerdings etwas bewirken kann. Der grosszügige Schauspieler kündigte in der Sendung an, den Betrag an die DKMS zu spenden. Die gemeinnützige Organisation setzt sich im Kampf gegen Blutkrebs ein.